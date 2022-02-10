Sınavda dereceye giren velilere hediyeleri verildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu'nda ‘Anne-baba eğitimi' projesi kapsamında girdikleri sınavda başarılı olan öğrenci velilerine hediyeleri verildi.

TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu velileri, ‘Anne-baba eğitimi' projesi kapsamında, sınav heyecanı yaşadı. Proje kapsamında veliler, çocuk gelişimi ve etkili ebeveyn olmanın yollarının anlatıldığı ‘Okul Evde Başlar' adlı kitabı okudu. Velilere kitabı okumak için tanınan sürenin ardından ödüllü sınav için başvurular alındı. Tıpkı çocukları gibi kalem ve silgileri ile okula gelen yaklaşık 300 veli, 50 sorudan oluşan sınavda ter döktü. Okulun öğretmenlerinden oluşan komisyon, sınav sonuçlarını titizlikle değerlendirerek dereceye giren 4 veliyi belirledi. Velilerden 2'si, tüm soruları doğru cevaplayınca sınavın birincisi kura çekilerek belirlendi.

Sınav heyecanını yaşarak dereceye giren velilere, hediyeleri düzenlenen törenle verildi. Okulun konferans salonundaki törene, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, Milli Eğitim Şube Müdürleri Alparslan Ceran ve Mustafa Yılmaz, Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Ahmet Kıyan, öğrenci velileri ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan okul müdürü Musa Demir, eğitim ve öğretimi harmanlayarak önce bilinçli, milli ve manevi değerlere sahip, erdemli bireyler yetiştirme gayesi içinde olduklarının altını çizdi.

Çocukların eğitiminde anne-babaların rolünün büyük ve bir o kadar da önemli olduğuna işaret eden Demir, “Elbistan'ımızda, bilginin topluma ulaşması noktasında çalışmalarımızı en aktif şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Toplumun her kesimine, her kademesi ile eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımız olacak. Temas edemeyeceğimiz bir öğrenci, bir veli kalmayacak şekilde gayretlerimiz devam edecektir. Eğitim-öğretim alanında küçük bütçelerle hedeflerimizi hayata geçireceğiz” dedi.

Okul olarak kaybedeni olmayan bir projeyi tamamlamanın mutluluğu içinde olduklarını belirten okul müdürü Musa Demir, “Bu projeye büyük emek veren başta müdür yardımcılarımız Bülent Atakul ve Samet Akarçay beyler olmak üzere tüm öğretmen arkadaşlarıma, meslektaşlarıma, yardımcı personellerimize, öğrenci velilerimize ve Elbistan'ımızın eğitim-öğretim dostu esnaflarına teşekkür ediyor; dereceye giren velilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ise, projenin önemine vurgu yaparak, “Hem velilerimiz hem de çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmak veli-çocuk, veli-okul bağını güçlendirmek için güzel bir proje olmuş. Projeye emek verenlere teşekkür ediyorum. Örnek bir çalışma ve proje. Katılım sağlayan ve dereceye giren tüm öğrenci velilerimizi de kutluyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sınavda dereceye giren öğrenci velilerine hediyeleri ile yarışmaya destek olan esnaflara plaketleri takdim edildi.