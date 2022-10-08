"Şıra Festivali" coşkusu

Kahramanmaraş'ta bu yıl ikincisi düzenlenen "Şıra Festivali ve Masere Günleri" etkinlikleri coşkuyla başladı.

Demokrasi meydanında gerçekleşen festival, Dulkadiroğlu Belediyesi ile Bertiz Eğitim Kültür Vakfı tarafından organize edildi. "Geleneksel 2. Bertiz Masere Günleri" adı altında düzenlenen festivalde Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz yöresine ait üzüm ve ceviz gibi yöresel lezzetleri stantlarda sergilendi. Dev kazanlarda kaynatılan üzümlerden hapısalar yapıldı. Pişirilen hapısa vatandaşlara ikram edildi. Festivalde uygulamalı olarak cevizden sucuk ve bastık gibi yiyecekler de yapıldı. Festival çerçevesinde bölgenin üzüm ve ceviz gibi yiyeceklerinin tanıtılması planlanıyor.