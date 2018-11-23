Sis ve dumanlı hava hayatı olumsuz etkiledi

Kahramanmaraş'ta havaların soğumasının ardından yoğun sis ve dumanlı hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kahramanmaraş'ta özellikle bacalardan çıkan duman hava kirliliğine neden oldu. Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde birkaç gündür devam eden yoğun sis ve dumanlı hava gökyüzünü kapladı. Araç sürücüleri sis nedeniyle zor anlar yaşarken, vatandaşlar yoğun duman nedeniyle nefes almakta güçlük çekti.