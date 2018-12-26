Siyam ikizleri 18 yaşında

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, 18 yaşına adım attı.

Türkoğlu Belediyesi 18 yaşına giren siyam ikizlerine sürpriz doğum günü düzenledi. Doğum günlerinde karşılarında belediye ekiplerini gören Ayşe ve Sema Tanrıkulu, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Tanrıkulu ailesini evlerinde ziyaret ederek, 18 yaşına giren siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'nun doğum günü sevincini paylaşan Türkoğlu Belediyesi ekipleri çeşitli hediyeler verdi.

Hazırlanan doğum günü pastasının da kesildiği ziyarette Ayşe ve Sema Tanrıkulu, "Allah razı olsun Belediye Başkanımız Osman Okumuş, Başkan Yardımcımız Ramazan Bozdoğan ve belediye ekipleri bizi o kadar mutlu ettiniz ki, duygularımızı ifade edemiyoruz, çok teşekkür ediyoruz" dediler.

Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan ise, “Kırmakaya Mahallemizdeki kızlarımız Ayşe ve Sema'nın bu özel gününde mutlu olmak için geldik. Kızlarımız 18 yaşına girdi. Kendilerine hayırlı yaşlar diliyorum. İnşallah bundan sonraki hayatlarında da başarılar diliyoruz. Türkoğlu Belediyesi olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonrada her zaman kendilerinin yanındayız. İyi ki doğdunuz Ayşe ve Sema" diye konuştu.