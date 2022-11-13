Soğuk havaların vazgeçilmezi ardıç pekmezi

Kahramanmaraş'ta astım, bronşit, soğuk algınlığı ve böbrek taşının düşürülmesine yardımcı olan pıtık (ardıç) pekmezi yoğun talep görüyor.

Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah Mahallesi'nde doğal gıda ürünleri satan Ali Kemal Aşık, Andırın ilçesinin yüksek kesimlerinde yetişen ardıç meyvelerinden yapılan pekmezinin, güçlü antioksidan özelliğiyle düzenli olarak tüketildiğinde vücuttan yabancı ve zararlı maddelerin yani toksinlerin dışarı atılmasını sağladığını söyledi. Aşık, "Ardıç pekmezi astım, bronşit, soğuk algınlığına iyi gelir. Kuru öksürüğü hafifletir ve balgamın sökülmesini kolaylaştırır. Düzenli olarak tüketildiğinde vücuttan yabancı ve zararlı maddelerin yani toksinleri dışarı atılmasını sağlıyor. Böbrek taşının düşürülmesini sağlar ve yeni böbrek taşlarının oluşumunu engeller. Sigara içenler için özellikle akciğer temizlemek için birebir. Yapım aşaması zor bir pekmez. 25 kilo pekmezi, 15 saat kaynatıyoruz. Fiyatı ise 125 TL" dedi.