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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye cezai işlem

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye 3 bin 150’şer lira cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı.


Dulkadiroğlu ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Enstitü Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, yolda yürüyen 3 kişiyi durdurarak kimlik sorgusu yaptı. Şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı. Suçlarının olmadığını söyleyen gençler polise zor anlar yaşatırken polis merkezine götürüldü.


Fevzipaşa Mahallesi'nde bir başka olayda ise devriye ekipleri yolda gördükleri bir şahsı durdurmak istedi. Bekçilerden kaçmak isteyen şahıs bağırmaya başladı. Olay yerine gelen polis ekiplerince polis merkezine götürülen şahsa İl Hıfzıssıhha Kurulu kanununa göre 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

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