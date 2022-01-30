İhlas Haber Ajansı

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Sokağa terk edilen Pitbull barınağa teslim edildi

Kahramanmaraş’ta sokağa terk edilen Pitbull cinsi köpek hayvan barınağına teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta sokağa terk edilen Pitbull cinsi köpek hayvan barınağına teslim edildi.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı devriye ekipleri, Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde sokakta başıboş dolaşan Pitbull cinsi köpek gördü.


Beslenmesi yasak olan köpeğin sokak ortasında gezdiği ve sahipsiz olduğu anlaşıldı. Jandarma ekipleri, köpeği alarak Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

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