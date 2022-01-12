Sokağa terk edilen Pitbull, ekipleri alarma geçirdi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, tehlikeli ırkların bakımına yönelik sıkı tedbir ve cezalar nedeniyle sahibi tarafından sokağa terk edilen Pitbull cinsi köpek, ihbar üzerine polis ve zabıta ekiplerince yakalanarak barınağa götürüldü.

Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 6 yasaklı köpek ırkının kayıt altına alınması için sahiplerine tanınan süre 14 Ocak'ta doluyor. Bu köpeklere sahip olanlar, hayvanlarını kısırlaştırdıktan sonra il ve ilçe tarım müdürlüklerine gitmesi gerekiyor. Yasa gereği, bunu yaptırmayanlara 14 bin 982 TL ceza kesilecek, köpeklere de el konulacak. Bu sürenin yaklaşması üzerine bazı kişiler, ceza yememek için köpeklerini kayıt altına almak yerine sokağa bırakıyor.

Elbistan'da yasaklı ırklar arasında yer alan Pitbull cinsi bir köpeğin Kızılcaoba Mahallesi'nde dolaştığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Köpeğin bulunduğu bölgeye gelen polis ekipleri, Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri ile irtibata geçti. Belediye bünyesindeki köpek toplama birimince yakalanan Pitbull cinsi köpek, ilk olarak hayvan barınağına götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen köpek, Kahramanmaraş'a götürülerek barınağa teslim edildi.