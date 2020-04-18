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Sokağı çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye cezai işlem

Kahramanmaraş’ta pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açıp sokağa çıkma kısıtlamasını çiğneyen 4 kişiye cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açıp sokağa çıkma kısıtlamasını çiğneyen 4 kişiye cezai işlem uygulandı.


Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 4 kişi ellerindeki pompalı tüfekle rast gele havaya ateş ederek yürüdüler. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 4 kişiyi kullandıkları tüfekle birlikte yakaladı.


Olay sonrası hastanede sağlık kontrolüne getirilen şüphelilere 1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulanırken şahıslar gözaltına alındı.

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