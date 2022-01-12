İhlas Haber Ajansı

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Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk, elektrik direğine tırmanarak kurtuldu

Kahramanmaraş’ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir çocuk elektrik direğine tırmanarak kurtuldu.

Kahramanmaraş'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir çocuk elektrik direğine tırmanarak kurtuldu. O anlar, cep telefonu ile kaydedildi.


Alınan bilgiye göre, Türkoğlu ilçesinde yolda yürüyen bir çocuk 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çocuk, canını kurtarmak için yakındaki elektrik direğine tırmandı. Çocuğun sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradığını gören bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla o anı kaydetti.


Korku ve panik yaşayan çocuk, direğin başında köpekleri ayaklarıyla kovalamaya çalıştı.

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