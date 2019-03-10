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Sokak müziği yaparak harçlığını çıkarıyor

Kahramanmaraş’ta üniversite öğrencisi Alican Doğan, sokak müziği yaparak okul harçlığını çıkarıyor.

Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencisi Alican Doğan, sokak müziği yaparak okul harçlığını çıkarıyor.


Trabzon Caddesi'nde kaldırım üzerinde gitar çalıp şarkı söyleyen Alican Doğan, müziği severek yaptığını ve okul harçlığını da böyle çıkardığını söyledi.


Sokak müziğini Kahramanmaraş'ta yaymak istediklerini söyleyen Doğan, "Vatandaşlardan güzel tepkiler alıyoruz. Hemen hemen bir yıldır sokak müziği yapıyorum. Burada tek isteğim, insanların bize biraz daha sahip çıkmasıdır. Genel olarak öğleden sonra saat 13.00 ile 15.00 arasında çıkıyoruz. Akşamları insanları rahatsız etmek istemiyoruz. Ben hayatımı müzikle devam ettirmek istiyorum" dedi.

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