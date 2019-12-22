Kahramanmara?'ta bir grup gen?, sokakta ?al??an ?ocuklara bot ve mont yard?m?nda bulundu.

Kahramanmara?'ta yard?msever bir grup gen?, "Sokaktaki ?ocuklar ???mesin" ad?yla bir proje ba?latt?. Gen?ler, hay?rseverlerin deste?iyle ald?klar? 30 adet bot ve montu sokakta ?al??an ihtiya? sahibi ?ocuklara kendi elleriyle giydirdi. G?n?ll?lerden Fazilet ?omruk, "So?uk k?? g?n?nde mont ve botu olmayan ?ocuklar? tespit ederek onlara ula?t?k. ?al??malar? tamamlad?ktan sonra sokaklara ??karak ekip arkada?lar?m?zla birlikte mendil satan, ??p toplayan ?ocuklar?m?z?n yan?na gidip montlar?n? ve ayakkab?lar?n? giydirdik. Hatta satamad?klar? mendilleri g?n?ll? arkada?lar?m?zla sat?p ?ocuklar?m?z? evlerine g?nderdik. 30 ?ocu?umuz art?k ???meyecek. Bu konudaki ?al??malar?m?z devam edecek" dedi.