İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Son saniyelerde sınav salonuna yetiştiler

Kahramanmaraş’ta üniversite sınavına girmek isteyen bazı öğrenciler, son saniyelerde sınav salonuna yetiştiYurt genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı bugün saat 10.

Kahramanmaraş'ta üniversite sınavına girmek isteyen bazı öğrenciler, son saniyelerde sınav salonuna yetişti


Yurt genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı bugün saat 10.15'te başladı. Öğrenciler sınav salonuna saat 10.00'a kadar alınırken, belirlenen saat dışında gelenler salona alınmadı.


Sınava bazı öğrenciler son saniyelerde yetişirken, bir kişi de kimliğini unuttuğu için salona alınmadı.


Öğrenciler, istedikleri üniversite için sınavda ter döktü, aileleri ise dışarıda bekledi. Kimi anneler çocukları için Kur'an-ı Kerim okudu, kimisi de dua etti.


Sınava giren oğlu için Kur'an-ı Kerim okuyan Zeynep Taşdemir, “Ben oğlumu bekliyorum ve bir de kızım var. Konya'da sınava giriyor. Onlar için Kur'an okuyup dua ediyorum heyecanlıyım” dedi.


Sınav sonunda aileler çocuklarına sarılarak onları teselli etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.