İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sosyal medya dolandırıcısını jandarma timleri yakaladı

Kahramanmaraş’ta internetten gördüğü iki adet römorku satın alma vaadiyle dolandırıcılık yapan ve jandarma timleri tarafından yakalanan bir kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta internetten gördüğü iki adet römorku satın alma vaadiyle dolandırıcılık yapan ve jandarma timleri tarafından yakalanan bir kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Kürtül Mahallesi'nde meydana geldi. Kürtül Mahallesi'nde ikamet eden D.O.(49), kendisine ait 2 adet römorkunu sosyal medya üzerinden satışa çıkardı. Sosyal medyadaki satış ilanını gören ve kendisini M.M.U. olarak tanıtan kişi römorkların sahibi D.O. ile konuştuktan sonra 19 bin 600 liraya anlaştı.



Aynı yöntem ve aynı banka dekontu


Daha sonra römorkların sahibine EFT ile parayı yatırdığını ve hafta sonu olması nedeniyle parasını pazartesi günü paranın hesabına yatacağını söyleyen M.U.U, römorkları aldırmak için bir çekici yollayacağını söyleyerek telefonu kapattı. Aynı gün Kahramanmaraş ilinde çekici işi yapan M.Y. (27) eve giderek römorkları yükledikten sonra oradan ayrıldı. Pazartesi günü paranın hesabında olmadığını fark eden römorkların sahibi D.O, kendisini arayan M.M.U'yu telefonla aramasına rağmen ulaşamadı.



JASAT timleri yakaladı


Dolandırıldığını anlayan römorkların sahibi D.O, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Kavlaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Kahramanmaraş 1 ve 2'nci Jandarma Dedektifleri (JASAT) timleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan araştırmada para gönderildiği iddia edilen dekontun sahte olduğu, daha önceden bu şekilde meydana gelen dolandırıcılık olayları yaptığı tespit edildi.


Römorkları götüren kişiye ulaşan jandarma ekipleri, römorkları teslim ettiği kişiyi Osmaniye'de yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinde de bir miktar para çıkan ve gerçek kimliği M.İ. (35) olduğu belirlenen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.