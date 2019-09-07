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Sosyal medya tartışması kanlı bitti

Kahramanmaraş’ta sosyal medya üzerinden tartışan arkadaşların silahlı kavgasında 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta sosyal medya üzerinden tartışan arkadaşların silahlı kavgasında 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Onikişubat ilçesi Karacaoğlan Mahallesi M.Ali Kısakürek Caddesi üzerinde otomobil içinde Hasan D. ve F.T. daha önceden sosyal medyadan tartıştıkları mahalle arkadaşları Ali Y. ile buluştu. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Hasan D., önce tüfekle havaya sonra Ali Y'ye doğru ateş etti. Bu esnada Ali Y. hafif şekilde yaralandı. Kavga esnasında Ali Y'nin bulunduğu yerden tesadüfen geçen 3 kişi tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaydan sonra kaçan Hasan D.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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