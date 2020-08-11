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Su değirmeni ziyaretçileri ile renkleniyor

Kahramanmaraş’ta 100 yıllık su değirmeni, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kahramanmaraş'ta 100 yıllık su değirmeni, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.


Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde bulunan su değirmeni, ziyaretçileriyle renkleniyor.


Herkesin su değirmenini gelip mutlaka görmesini söyleyen ziyaretçi ve fotoğrafçılar, "İnsanlar burayı kesinlikle gelip görmeli. Burası doğasıyla, serinliğiyle harika bir yer. Buraya gelirken çocuklarımızı da getiriyoruz ki gelip görsünler. Geçmişi çocuklarımıza anlatmak gerek. Kafasını dinlemek için buraya gelip doğa ile baş başa kalanlar var. Burası huzurun adresi diyebiliriz"dediler.

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