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Su kuyusunun kablolarını çalan hırsızlar yakalandı

Kahramanmaraş’ta su kuyusundan keserek çaldıkları kablolarla kaçmak isteyen 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş'ta su kuyusundan keserek çaldıkları kablolarla kaçmak isteyen 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.


Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede dolaşan şüpheli bir otomobil ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 46 plakalı otomobili mahalle girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada yüklü miktarda kablo ve kablo kesmede kullanılan aletler ele geçirildi. Kabloların bir su kuyusundan çalındığı belirlenirken, otomobildeki Ü.H. ve F.T. gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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