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Su sızdıran dairedeki gencin intihar ettiği ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ta bir binada üst kattan su sızma şikayeti ile girilen dairede 24 yaşındaki gencin bileklerini jiletle keserek intihar ettiği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta bir binada üst kattan su sızma şikayeti ile girilen dairede 24 yaşındaki gencin bileklerini jiletle keserek intihar ettiği ortaya çıktı.


Olay, Onikişubat ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki bir binada yaşandı. İddiaya göre Tuğrul B. (24), bir ay önce binanın ikinci katını kiraladı. Dairenin alt katına su sızma üzerine komşusu durumu bina görevlisine bildirdi. Tuğrul B.'nin kapısını çalan görevli, cevap alamayınca ev sahibinin yedek anahtarıyla daireye girdi. Daireye giren ev sahibi ve görevli, Tuğrul B'nin banyoda cansız bedeni ile karşılaştı.


İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık görevlileri, Tuğrul B'nin jiletle bileklerini kestiğini tespit etti. Hayatını kaybeden gencin 10 yıl önce de ilaç ile intihara kalkıştığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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