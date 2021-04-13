Sular Akademi Hastanesi'nin hedefi sağlık turizmi

Kahramanmaraş'ta Sular Akademi Hastanesi 300 yatak kapasiteli, 7 ameliyathanesi ile sağlık sektöründe vatandaşlara hizmet sunmaya başladı.

Sular Sağlık Grubu bünyesinde geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Sular Akademi Hastanesi, Kahramanmaraş'ın en büyük özel hastanesi olma özelliğini taşıyor. Son teknoloji cihazları ve modern mimarisi ile Kahramanmaraş'ın ve bölgenin sağlık ihtiyacına cevap verecek olan yatırım, Kahramanmaraş'ın sağlık turizmini de canlandıracak.

Sular Sağlık Grubu Genel Koordinatörü ve Sular Akademi Hastanesi Başhekimi Binnur Özkar, hastanenin tüm Kahramanmaraşlılara hayırlı olmasını diledi.

Hastanenin civar illerden gelen vatandaşlara da hizmet edeceğini vurgulayan Başhekim Özkar, “Hastanemiz hizmete açılmıştır. 300 yatak kapasitesi ile 7 ameliyathanesi ile son teknolojik görüntüleme ve laboratuvar cihazları ile hizmete vermekteyiz. Sadece şehrimize değil civar illere hizmet etmeyi planlamaktayız. Sağlık turizmi açısından çok ciddi yatırımlar yaptık ve yurtdışıyla bağlantılarımızı gerçekleştirdik. Adından da anlaşılacağı gibi Sular Akademi Hastanesi kadrosunu akademik unvanlı hocalarımız da güçlendirmiştir. Bu noktada gastroenterolojiden başlayarak bütün yan dallarımızla hizmet vereceğiz. Sadece civar illerden değil yurt dışından da gelen hastalarımızı ağırlamak istiyoruz. Hastanemize gelen herhangi bir hasta, hiçbir yere sevk edilmeden tüm çözümlerini hastanemiz içerisinde bulacaktır. Bu noktada hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık, Kahramanmaraş'ımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.