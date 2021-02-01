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Sular altında kalan Soysallı'da kartpostallık manzaralar

Kahramanmaraş’ta hidroelektrik santrali yapımı nedeniyle sular altında kalan Soysallı Mahallesinde kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

Kahramanmaraş'ta hidroelektrik santrali yapımı nedeniyle sular altında kalan Soysallı Mahallesinde kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.


Ekinözü ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi, eski köy merkezine yakın bir bölgeye tekrar kuruldu ve baraj gölüne bakan köy evleri ise ilgi odağı oldu. Kar yağışıyla birlikte eşsiz manzara oluşurken ziyaretçilerini kendisine hayran bıraktı.


Ceyhan Nehri üzerine Kandil Hidroelektrik Santrali inşaatının başlamasıyla sular altında kalan Soysallı Mahallesi 3 bin metrekarelik bir alan üzerine kuruldu ve köyde taziye evi, halı saha 600 kişilik cami, çocuk oyun parkuru ve çok sayıda imkan ise bir arada yer alıyor.


Bölge yazın serin havası ve doğasıyla ilgi odağı olurken, kışın ise kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

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