İhlas Haber Ajansı

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Sultanahmet Camii'nin ahşap maketini yaptı

Kahramanmaraş’ta ahşap ustası Ahmet Tanır, 864 parça kullanarak Sultanahmet Camii’nin ahşap maketini yaptı.

Kahramanmaraş'ta ahşap ustası Ahmet Tanır, 864 parça kullanarak Sultanahmet Camii'nin ahşap maketini yaptı.


Demirciler Çarşısındaki iş yeri bulunan 72 yaşındaki Ahmet Tanır, 2 ay süren çalışma ile bitirdiği Sultanahmet Camiinin müşterileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandığını söyledi.


Kamudan emekli olduktan sonra hobi olarak ahşap işleri yapmaya başladığını söyleyen Tanır, “Hobi olarak 16 yıldır ahşap işleriyle uğraşıyorum. Sultanahmet Camiinin maketini 864 ahşap parçası kullanarak yaptım. Maketin yapım aşamasını ise evde gerçekleştirdim. Yaklaşık 2 aylık bir zamanımı aldı. Yapım aşaması kolay değil, hatta çok zor. Ürünün tamamı el emeği göz nuru. 864 parçayı birleştirip, bir araya getirmek zahmetli bir iş” dedi.

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