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Sümbül Vadisi öksüz kaldı

Kahramanmaraş’ta her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Sümbül Vadisi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl öksüz kaldı.

Kahramanmaraş'ta her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Sümbül Vadisi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl öksüz kaldı.


Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Çukurhisar Mahallesi'nde binlerce dekarlık alanda çiçek açan sümbüller, kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Kokusuyla ziyaretçilerini mest eden sümbül çiçekleri, 3 aylık ömürlerinde bulundukları bölgeye onlarca turist çekiyor.


Korona virüs nedeniyle bu yıl Sümbül Vadisi'ne az sayıda insan geldiğini belirten bölge sakinleri, Çukurhisar Vadisi'nin salgın sonrası eski yoğunluğuna ulaşacağını söylediler.

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