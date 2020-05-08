Sümbül Vadisi öksüz kaldı

Kahramanmaraş'ta her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Sümbül Vadisi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl öksüz kaldı.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Çukurhisar Mahallesi'nde binlerce dekarlık alanda çiçek açan sümbüller, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kokusuyla ziyaretçilerini mest eden sümbül çiçekleri, 3 aylık ömürlerinde bulundukları bölgeye onlarca turist çekiyor.

Korona virüs nedeniyle bu yıl Sümbül Vadisi'ne az sayıda insan geldiğini belirten bölge sakinleri, Çukurhisar Vadisi'nin salgın sonrası eski yoğunluğuna ulaşacağını söylediler.