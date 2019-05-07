Sümer Ortaokulu Türkiye finallerine katılıyor

Kahramanmaraş'ta 2018-2019 Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında Yıldız Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası Finallerine Sümer Ortaokulu adını yazdırdı.

Dulkadiroğlu Sümer Ortaokulu, 29 Nisan-03 Mayıs tarihlerinde Amasya'da düzenlenen Yıldız Kız Futbol Türkiye Yarıfinallerinde grubunda bulunan İstanbul, Ankara, Konya ve finalde Ordu takımlarını yenerek adını 22-26 Mayıs tarihlerinde Konya'da düzenlenecek Türkiye finallerine yazdırdı.

Sümer Ortaoklu Beden Eğitimi Öğretmeni Harun Jira, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Takımımız üç yıldır kız futbol takımımız Türkiye yarı finallerinde, erkek takımı ise 5 yıldır değişik kategorilerde başarıları bulunuyordu. Takımımız oyuncuları her yıl Milli takım seçmelerine davet edilmektedir. Aynı zamanda takımımız Konya'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasında da şampiyon olduğu zaman Haziran ayında Hollanda Amsterdam da Türkiye'yi temsil edecek” dedi.

Başarının tesadüf olmadığını belirten Jira, “Başarımızın altında çalışmak ve azim yatmaktadır. Dulkadiroğlu gibi nezih bir ilçede spor yapmak mutluluk verici. Spora yatkın bir ilçe ve değer verildiğinde buradan milli sporcular çıkacağından eminiz. Başarıya ulaşmak için ilerleyen dönemlerde çalışmak ve azimde yetmeyecek tesislerde ihtiyaç haline gelecek. Bu nedenle Dulkadiroğlu bölgesine yeterli destek verildiği taktirde farklı başarılardan da sporcular kazandırılacaktır. Bizi şampiyonluk yolunda destekleyen önce velilerimiz ve okul yönetimimize şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.