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Suriyeli gençler Mehmetçiğe destek için yola çıktı

Kahramanmaraş’ta bir grup Suriyeli genç, Türk askerinin yanında Suriye’de mücadele etmek için memleketlerine gitti.

Kahramanmaraş'ta bir grup Suriyeli genç, Türk askerinin yanında Suriye'de mücadele etmek için memleketlerine gitti.


Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'de bulunan Suriyelilerden kimisi Avrupaya gitmeye çalışırken kimisi de memleketlerine dönmeye başladı. Ülkelerine dönmek için Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen Suriyeli gençlerden Abdullah Elhaccı (21) Suriye'nin İdlib kentinde doğduğunu belirterek, “Biz Kahramanmaraş'ta yaşıyoruz. Biz buradan Türk askerlerine destek vermek için yola çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.


Şehirlerarası otobüs terminalindeki Suriyeli gençler, "Ya Allah Bismillah Allahuekber" diye tekbir getirdi.

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