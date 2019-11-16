Suriyeli kanaat önderleriyle toplantı

İl Emniyet Müdürlüğü polis lokalinde düzenlenen toplantıya Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Emniyet Müdürlüğü personeli, mahalle muhtarları ve Suriyeli kanaat önderleri katıldı.

Toplantıda, Suriyeli sığınmacıların problemlerinin tespiti, sosyal hayata adapte olabilmeleri kolaylaştırmak için yapılması gereken sosyal projeler, asayiş ve güvenlik konusunda durum analizi ele alındı.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, İlde Asayiş ve Huzur ortamının mevcut olduğunu, önemli bir olayın olmadığını belirterek, mevcut huzur ortamının teminine katkı sağlayan katılımcılara teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ise, İldeki güvenlik ortamının sağlanmasında mahalle muhtarlarına ve Suriyeli kanaat önderlerine büyük görev düştüğünü, gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Asayiş, KOM, Trafik ve Güvenlik Şube Müdürleri de katılarak, genel asayiş konusunda Suriyelilerin durumu ele alındı. Suriyeli kanaat önderleri söz alarak, isteklerini ve huzur ortamından memnuniyetlerini ifade etti.