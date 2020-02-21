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Suriyeli öğrencilerden "Kahramanlarımız" sergisi

Kahramanmaraş’ta eğitim gören Suriyeli imam hatip liseli öğrenciler, Milli Mücadele kahramanlarını resmetti.

Kahramanmaraş'ta eğitim gören Suriyeli imam hatip liseli öğrenciler, Milli Mücadele kahramanlarını resmetti.


Suriyeli öğrenciler tarafından çizilen, kentin kurtuluşunda önemli görevler üstlenen Milli Mücadele kahramanlarının resimleri Dulkadiroğlu ilçesi Öğretmenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sergilendi. Kentin kurtuluşun 100. yılına özel "Kahramanlarımız" temalı karakalem resim sergisi ilgi gördü.


Resim sergisinin açılışında konuşan Öğretmenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Dertli, "Bu resim sergisi göstermiştir ki, imam hatip ruhu ile yetişen gençler için aynı manevi duyguları taşıyor olmak birçok sorunun çözümünde bize yol gösterecektir. Resimleri sergilenen Suriyeli öğrencilerimizin, daha önce de Doğu Türkistan'daki Çin zulmünü anlatmaya çalıştığımız resimlerine tanıklık etmiştik" diye konuştu.

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