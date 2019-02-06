Sürücülere "yaya" uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla başlattığı 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyası kapsamında yapılan uygulamada, Kahramanmaraş'ta kırmızı ışıkta geçen yayalar ve yayalara yol vermeyen sürücüler uyarıldı.

Karayolları Trafik Kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında yapılan kanun teklifine göre, trafikte belirlenen alanlarda ilk geçiş hakkı yayalara verilecek. Yayalara yol vermeyen sürücülere ve ışıklı yollarda yola giren yayalara cezai işlem uygulanacak.

Kanun kapsamında yurt geneli başlatılan çalışma ve uygulama Kahramanmaraş'ta da 228 noktada gerçekleştirildi. Trafik polisleri yaya ve sürücülere broşür dağıtırken, sözlü olarak uyarılarda da bulundu.

Trafikte yayaların haklarının korunmasının gerektiğini söyleyen Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” sloganıyla başlatılan projeyle sürücülerin, öncelikle yayaların haklarına riayet etmeleri tutumu içinde olması, aynı şekilde trafik alt yapısının iyileştirilmesi, okul çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin iyileştirilmesi kuralları bilmesi önem arz ediyor” diye konuştu.

Yayaların korkutulmaması ve geçitlerde yol üstünlüğü verilmesi gerektiğini söyleyen İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, “Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı verilere göre, dünyada 1 milyonu aşkın kişi trafik kazalarından ölmekte. Nasıl sürücülerin hakları varsa trafikte yayalarında haklarının vardır. Yaya geçitlerinin olduğu yerde öncelik yayalarındır” dedi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan ise, “Yaya geçitlerinden geçmeye çalışan yayalara öncelik vermek zorundayız. Bugün il genelinde 228 yaya ve okul geçidinde toplam 890 personelle ilimiz genelindeki tüm yaya ve okul geçitlerinde görev alındı. Amacımız farkındalık oluşturmak” ifadelerini kullandı.