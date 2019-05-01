İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sürücülere yazlık bakım uyarısı

Kahramanmaraş’ta oto tamircisi Mesut Şeker, yaz öncesi araçlarının bakımlarını yaptırmaları konusunda sürücüleri uyardı.

Kahramanmaraş'ta oto tamircisi Mesut Şeker, yaz öncesi araçlarının bakımlarını yaptırmaları konusunda sürücüleri uyardı.


Şeker, yaptığı açıklamada, artık sürücülerin, kış lastiklerini çıkartıp yazlık lastiklere geçmesi gerektiğini belirterek, "Fren, yağ bakımlarının mutlaka yapılması gerekiyor. Aracın ön düzen, kronik bakımların hepsinin elden geçmesi gerekiyor. Sürücüler uzun yola çıkmadan önce mutlaka araçlarını bir ustaya göstersinler" dedi.


Bu dönemde en çok karşılaştıkları sorunlardan birisinin yağ bakımlarını ihmal edilmesi olduğunu söyleyen Şeker, "Yağ var mı yok mu bakmıyorlar. Lastikler çok önemli. Zayıf lastikle yola çıkılmaz. Bu dönemde hararet sorunlarıyla karşılaşabiliyoruz. Bu sorunları yaşamak istemeyen sürücülerin de araçların radyatör, devirdaim ve soğutma sistemlerini kontrol etmesi gerekiyor. Çürümeler ve su kaçırmaları olursa, bunun fark edilmemesi arızalara yol açabilir" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.