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Süs havuzuna giren çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta serinlemek için girdiği süs havuzunda boğulan çocuk hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta serinlemek için girdiği süs havuzunda boğulan çocuk hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi 15 Temmuz Millet Bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için süs havuzuna giren 9-10 yaşlarında ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk, bir müddet sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çağrılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı dalgıç ekipleri havuzdaki çocuğu çıkarttı.


Sağlık görevlileri tarafından kontrolleri yapılan çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

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