Sütçü İmam olayı canlandırıldı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Sütçü İmam olayı temsili olarak canlandırıldı.

Kahramanmaraş'ta 12 Şubat Kurtuluş Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Sütçü İmam olayı, Uzunoluk Caddesi'nde olayın yaşandığı mekanda canlandırıldı. Temsili Fransız askerlerinin hamamdan çıkan Türk kadınlarına saldırdığı olay sonrası iş yeri önünde süt satan Sütçü İmam, belindeki tabancayla Fransız askerlerini öldürdükten sonra Kahramanmaraş'ta milli mücadele başladı.

Sütçü İmam olayı sonrası vatandaşlar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehteran grubunun gösterisini izledi. Programa katılan protokol ise vatandaşlara süt ikram etti.

Sütçü İmam'ın işgalci güçlere dersini verdiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, “Bu ülkeyi işgal etmeye kalkan, bu milleti yok etmeye kalkan o dönemin en güçlü devletlerinden emperyalist güçlerinden bir ülkenin askerlerine karşı, burada iman dolu bir duruş vardı. İşte biz bugün onları yad etmek için buradayız. İşgalci güçler ve yerli iş birlikçi Ermeni güçleri imanımıza, inancımıza ve başörtümüze saldırdılar. Çakmakçı Said orada şehit oldu. Fransız alçaklarına müdahale ettiler. Onlar onu orada şehit ettiler. Sütçü İmam onlara dersini verdi. Karadağ tabancasını çıkarttı ve namlusunu onların alnının çatına doğrulttu. Türk milletinin onur ve şerefini kurtardı. Rahmet ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.

Kurtuluş bayramına katılan Ayşe Demir ise, “Şehitler nedeniyle şu anda biz burada bayramı rahatça izleyip yaşayabiliyoruz” dedi.