Kahramanmaraş'ta bir antika dükkanında sergilenen, Hollandalılara özgü Klompen isimli tahta ayakkabılar görenlerin dikkatini çekiyor.

Kentte Demirciler çarşısında bir antika dükkanında, Hollanda'nın simgelerinden Klompen ayakkabılar sergileniyor. Vatandaşların ilgisini çeken ayakkabıyı birçok kişinin satın almak istediği belirtildi. Tahtadan yapılan ayakkabıların Hollanda'da genellikle orman ve tarlada kullanıldığı ifade edildi.

Klompen ayakkabıların yaş kavak ağacından üretildiğini belirten antikacı Ali Nurlu, "Tahta ayakkabılar genellikle tarlada ve ormanda Hollandalılar tarafından giyiliyor. Yapımı da oldukça zahmetli olan ayakkabılar. Tamamen el yapımı. Gören birçok kişinin ilgisini çekiyor. Gelen müşterilerimiz ise evinin bir köşesinde görsel bakımdan dursun diye almak istiyorlar" ifadesini kullandı.