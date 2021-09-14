Takı sektörünün kalbi burada atacak

Kahramanmaraş'ta 7 bin kişiye istihdam sağlayacak olan Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, takı üretiminin merkezi olma hedefiyle faaliyetlerine başladı.

İstanbul'dan sonra takı üretiminde ikinci sırada bulunan Kahramanmaraş'ta kuyumcu atölyelerinin bir araya geldiği 107 bin metrekarelik kapalı alana sahip Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi'nin resmi açılışı geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreniyle gerçekleştirilmişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 350 milyon liralık yatırımı ve Kahramanmaraş Kuyumcular Odası'nın katkılarıyla yapımı tamamlanan merkezde 360 iş yeri faaliyet gösterecek. 7 bin kişiye istihdam sağlayacak sitede 800 araçlı konaklama, toplantı salonu, otopark, lokanta, market gibi iş yerleri hizmet sunacak. İçerisinde Ar-Ge yapılan ve modern tesisleri barındıran sitede gemoloji laboratuvarı ve darphane onaylı ayar evi de bulunuyor.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, sitenin hizmete girmesiyle beraber teknoloji ve sanatı birleştirerek Kahramanmaraş'tan direkt dünyaya altın ve mücevher ihracatı başlatacaklarını söyledi. Öz, “Sitemizi 2021 yılında tamamladık. Geçmişten beri var olan kuyumculuğu geleneksel halden modern hale çevirmek için böyle bir alt yapı ve donanıma ihtiyaç vardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da uygun gördü. Çok katlı AVM türünde sanayi sitesi Türkiye'de bir ilk oldu. İçeride 325 tane kuyumcu imalatçısı, toplamda da 360 iş yeri bulunuyor. Özel güvenlikli tesis, 800 araçlı kapalı otopark, bin kişilik toplantı salonumuz, 30 yataklı misafirhanemiz ve idari kısmımız. Avrupa Birliği ile rekabetçi sektörler ile yürüttüğümüz laboratuvarımız bulunuyor. Özelikle altın üretiminde mücevher üretimine geçişte destekleyici bir proje. Hedefimiz hem istihdamı artırmak, hem teknolojiyi geliştirmek hem de kentimize vizyon katmaktı. Hedeflerimizden biri de firmalarımıza ihracat yapabilmeleri adına teknik desteği de verebilmek. Biz direkt buradan yurt dışına açılmanın programlarını yapıyoruz” dedi.

İstanbul'dan sonra Türkiye'nin altın ve mücevher sektöründe en yüksek iş gücü ve üretim kapasitesine sahip olan Kahramanmaraş'ta yaklaşık 700 atölye faaliyet gösteriyor.