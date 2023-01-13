İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Takla atan otomobil park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolunda meydana geldi. F.Ö. idaresindeki 46 ADD 717 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı, park halindeki 46 PE 528 plakalı araca da arkadan çarptı. Kazada sürücünün de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.