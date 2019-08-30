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Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Elbistan-Ekinözü karayolunun Belan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekinözü'nden Elbistan'a seyir halinde olan Hasan H. (19) yönetimindeki 27 V 5238 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki trafik levhalarını ve ağacı devirdikten sonra tarlaya girdi. Kayalık zemine çarpan otomobil takla atarak durabildi. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hasan H. ile araçta bulunan Barış A. (25), Halil İbrahim Ç. (25) ve Abdullah H. (24) yaralandı. Diğer sürücülerin yardımına koştuğu yaralılar, araçtan çıkarılarak olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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