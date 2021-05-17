Tam kapanma sonrası sanayide yoğunluk

Bugün itibariyle 1 Haziran'a kadar 2 haftalık kademeli normalleşme süreci başladı. Kademeli normalleşme sürecinin başlamasının ardından Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi'nde ise yoğunluk oluştu. Sanayi sitesine araçlarıyla gelen vatandaşların hem trafikte, hem de iş yerleri önlerinde kalabalık görüntüler oluşturdu. Sürücüler, muayene öncesi araçlarına bakım ve onarımlarını yaptırıyor. Kısıtlamaların sona ermesinden dolayı işlerinin açıldığını ifade eden esnaf ise halden memnun.

Oto döşeme ustası Mehmet Üzüm, “Kapanma nedeniyle haliyle zorlanmalar yaşadık inşallah bu süreçler geçecek ve daha iyi olacak” diye konuştu.

Mehmet Tepebaş isimli esnaf ise “Biriken işlerimiz vardı ve bugün yoğunluk var” dedi.