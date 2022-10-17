Tanesi 50 kilo geliyor: Dev lahanaların hasadı başladı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, coğrafi işaret belgesi başvurusu yapılan dev lahanaların hasadı başladı. Ağırlığı 50 kiloya kadar çıkabilen lahanalar, lezzeti ve aroması ile ön plana çıkıyor.

Bir kişinin zor taşıdığı ve aroma ile tat yönünden benzerlerinden ayrılan Elbistan lahanasının hasat zamanı geldi. Gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkının artmasıyla birlikte kendine has aromasını toplayan lahanalar, tarladan kesilip başta Elbistan olmak üzere çevre ilçe ve illerdeki sofralara tat katmaya başladı.

Çeyrek asırdan fazla bir süredir ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde lahana yetiştiren Ali Rıza Dağlıoğlu, dev lahanaların tohumunu da kendisinin ürettiğini söyledi.

Tohumundan hasadına kadar harcadığı emeğin karşılığını almaya başladığını ifade eden Dağlıoğlu, Bin bir emekle yetiştirdikleri lahanaların, kesim olgunluğuna eriştiğini belirten Dağlıoğlu, “28 yıldan beri lahana yetiştiriyorum. Bu sene 17 dönüm ektim. 10-20 dönüm arasında her sene ekim yapıyorum. Bu işe gönül verdim de denilebilir. Tohumu, fide ve lahana üretiminin üçünü de kendim yapıyorum. Elbistan'a has yerli tohum üretiyorum. Çok kaliteli bir lahana. Sıcak memlekette böyle ürün yetişmez. Böyle büyüklükte lahana olduğuna inanmayanlar da oluyor. Şu anda verim de çok güzel. 55 kiloyu bulan var. Tarlada ise 20-30 kilogram arasında geliyor” ifadelerini kullandı.

Lahananın bölge halkının sofralarında geniş bir yer tuttuğunu anlatan Dağlıoğlu, “Tanesini 40 liradan satıyorum. Verim de güzel. Lahana bölgemizde sarmalık ve turşuluk olarak kullanılır. Elbistan'a has bir ürün. Genelde ilçe içinde tüketiliyor. Çevre ilçelerde de tercih ediliyor. Hediyelik olarak da il dışına götürenler var” şeklinde konuştu.