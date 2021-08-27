Tarihi Ceyhan Köprüsü ilgi odağı olmaya devam ediyor

Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde şehre 11 kilometre uzaklıkta yer alan, bu alandaki önemli bir tarihi eser olan Tarihi Ceyhan Köprüsü yapısıyla ve ihtişamıyla doğaseverlerin ve vatandaşların ilgisini çekiyor.

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Gören, “Kahramanmaraş tarihi çok eski dönemlere dayanan bir yerleşim yeridir. Çok sayıda tarihi mekân bulunmaktadır. Ayrıca doğal güzelliğiyle de insanı büyüleyici bir yerdir. Fotoğraf sanatçılarını, doğaseverleri ve tarihi yerleri görmek isteyenleri şehrimize davet ediyorum” dedi.

Doğu-batı doğrultuda 158,00 metre uzunluğunda olan köprünün, tabliye kısmında genişlik ise 4.70 metre olup; taş duvardan örgü ile korkuluk oluşturulmuş. Köprüyü oluşturan kemer gözlerine baktığımızda, kayalıklara bağlanan batı ucundan doğu uca doğru kemer açıklıkları ölçüleri, 7.60 metre-7.60 metre- 7.80 metre- 3.60 metre- 24.60 metre ve 2.30 metre şeklinde. Anıtsal bir ölçü gösteren ana kemerin kilit taşından zemine olan yüksekliği 15 metredir. Yapıda akıntının 24.60 metrelik alanda yoğundur. Yapının memba kısmında iki sel yaran ile karşılaşılır ki ayrıca kayalık taraftaki ayağın önüne de blok bir kaya monta edilip buraya da bir sel yaran görevi üstlendirilmiştir. Genel itibari ile yapı incelendiğinde sel yaranlarda düzgün kesme taş malzemenin kullanımını; diğer bölgelerde ise kaba yontu moloz taş malzemenin kullanımı görülür.