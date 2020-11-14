Tarihi Danışman Köprüsü yıllara meydan okuyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, Gavur Gölü'nün kuzeyinde Kılılı Mahallesi'nde bulunan iki gözlü Danışman Köprüsü, tüm ihtişamıyla yıllara meydan okuyor.

Danışman Tepesi'nin doğusunda yer alan köprü, İmalı Çayı ile Kaçkırt Deresi'nin beslediği akarsuyun üzerine kurulmuş ve yapılış tarihi kesin olarak bilinmeyen köprü turizme kazandırılmayı bekliyor.

16. Yüzyıl Osmanlı mimarisinin özelliklerine sahip olan köprü, Kahramanmaraş'ın güneyinden şehre girişi sağlayan yolun üzerinde bulunan asimetrik bir forma sahip. Altından su akan iki büyük kemerli gözü ve toprağın altında kalmış diğer küçük gözlerle birlikte tarihten bir işaret olarak ortada durmaktadır.

Danışman Köprüsü'nün tarihe tanıklık ettiğini söyleyen tarihçi yazar Mehmet Işık, “Maraş'ın İstiklal Harbi sırasında İslahiye üzerinden Maraş'a gelmekte olan Fransız İşgal Kuvvetlerini Muallim Hayrullah ve çetesi, Danışman Tepesi'nin güneye bakan yamacında Danışman Köprüsü'nün önünde durdurdu. Türk çeteleri ile Fransız İşgal Kuvvetleri arasında saatlerce süren çatışmada Fransızlar kayıplar vererek tekrar Türkoğlu'na (Eloğlu) çekildiler. Bu çatışma sırasında Muallim Hayrullah ağır bir şekilde yaralanmış, Danışman Köprüsü üzerinde Kuyumcular Köyü'ne oradan da Pazarcık'a götürülmüştür. Maraş milli mücadelesi sırasında Muallim Hayrullah'ın burada yaralanıp şehit düştüğünün tarihe not düşülmüştür. Tarihe tanıklık eden, 3 metre genişliğinde ve 71 metre uzunluğundaki Danışman köprüsü, uzun zamandır kullanılmadığı için de atıl halde kalmıştır. Ciddi bir restorasyon çalışması yapılması halinde hem ecdat yadigarı köprüye sahip çıkılmış olacaktır hem de yerli ve yabancı turistlerin bu kıymetli tarihi köprüyü görmelerine imkan sağlanacaktır 'dedi.