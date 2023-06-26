Tarihi Kapalı Çarşıda Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor

Kahramanmaraş'ın tarihe tanıklık eden ve yüzyıllardır ticarete yön veren Tarihi Maraş Kapalı Çarşısı'nda Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor.

Tarihi kaynaklarda 15'nci yüzyılın sonlarında inşaatına başlandığı bilinen büyük bölümü depremi hasarsız atlatan 495 dükkana sahip olan Tarihi Maraş Kapalı Çarşı'da Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor. Kahramanmaraş ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri konumundaki tarihi çarşıda yaşanan hareketlilik esnafların yüzünü güldürüyor. Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar, özellikle geleneksel el sanatlarının olduğu iş yerlerine ilgi gösterirken , aynı zamanda kahve, şeker ve giyim ürünlerinin olduğu dükkanlarda da yoğunluk oluşturuyor.

“Yoğun bir bayram bekliyoruz”

Çarşıda uzun yıllardır kıyafet dükkanı işleten Yakup Balıkçı, “Yoğunluk dün itibari ile başladı. Yani yarına ve diğer güne yoğunluğun tekrardan artacağını tahmin ediyorum. Yoğun bir bayram bekliyoruz çünkü geçtiğimiz bayramda insanların acıları biraz daha tazeydi ama biraz süreç geçince daha normal olacağını ümit ediyorum şu anda. İşlerimiz gayet yoğun özellikle kapalı çarşı depremde pek hasar görmediği için daha yoğun. Kadın ve erkek reyonlarımız var. Bayrama özel ürünlerimiz var” dedi.

“Bayram yoğunluğu artık hissediliyor”

Kapalı çarşı civarında el emeği göz nuru ile ürettiği takıları vatandaşların beğenisine sunan Emine Burcu Budak ise “Biliyorsunuz bir deprem geçirdik şu anda Kahramanmaraş'ta bir çarşımız yok. Biz de elimizden geldiği kadar belki bir ihtiyaç değil ama bijuteri gayeli çocuk veya gençlere yönelik bir şeyler satmaya çalışıyorum. Artık birçok dükkan yıkıldığı için biz de elimizden geldiği adar ufak tefek nasıl iş yapabiliriz diye bakıyoruz. Kurban Bayramı'nın yoğunluğu da artık Kahramanmaraş'ta hissediliyor. İlerleyen saatlerde daha kalabalık olur. Biraz da olsa yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz” diye konuştu.