Tarihi konak depremde hasar almadı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde tarihi yüzyıllara dayanan Ömer Ağa Konağı, sarsıntıları hasar almadan atlattı.

Afşin'de yaklaşık 600 yıl önce inşa edilen konak, ayakta kalmayı başardı. Pınarbaşı Mahallesi'ndeki iki katlı konak, şiddetli sarsıntılara rağmen yıkıma uğramadı. Ahşap tavanlı ve avlulu taş konaklar sınıfında yer alan yapının dış cephesi, iç duvarları ve taşıyıcı direkleri de zarar görmedi.