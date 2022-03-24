Tarihi konaklar projelerle ayağa kalkıyor

Kahramanmaraş'ta Tarihi konak restorasyonu çalışmalarıyla yeni bir proje hayata geçiyor.

“Dulkadiroğlu'nun geleceği tarihinde saklı” sloganıyla tarihi konakları bir bir restore ederek turizmin hizmetine sunan Dulkadiroğlu Belediyesi, yeni projeler için çalışmalarını sürdürüyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, çalışmaları ile ilgili, "Kurtuluş Mahallesinde yer alan Bedesten, Hatuniye, İklime Hatun, 42007. ve 42008. sokaklar koruma, onarım ve kentsel tasarım projesini planlıyoruz. 9 adet tescilli sivil mimarlık örneği yapının restorasyonu, 700 metre uzunluğunda sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme güzergahı ve 96 adet tescilli yapı harici yapının cephe iyileştirmesi yapılacak. Bölgemizin modern gelişimini sürdürürken, geleceğimiz tarihimizde diyerek tarihi yapıları da ayağa kaldırmak için çalışma yapıyoruz. Bu kapsamda göreve geldiğimiz günden bu yana çok önemli projelere imza attık. Bu projeler Kahramanmaraş'ın tarihine ve kültürüne büyük katkı sağladı. Özellikle turizm anlamında çok önemli katkıları oldu. Bu katkıları artırma ve geliştirme adına yeni projeler yapıyoruz. Bahtiyar Yokuşu projemizde olduğu gibi sokak iyileştirme ve cephe yenileme projesi yapacağız. Bu noktada çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Elde ettiğimiz tecrübe ve deneyimle de bu çalışmaları kısa sürede yapacağımızı belirtmek istiyorum. Kahramanmaraş'ımızın tarihi konakları eski günlerine yeniden dönecek” dedi.