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Tarihi konakta halı dokuma kursu

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından tarihi konakta ilmek ilmek halı dokuyan kadınlar hem ev ekonomisine katkı sağlıyor, hem de geleneksel motifleri gelecek nesillere aktarıyor.


Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından üç yıl önce başlatılan halı dokuma kursları, Dulkadiroğlu Konağında devam ediyor. Şimdiye kadar 50 kadının ustalaşarak sanat sahibi olduğu kurslara yabancı uyruklu kadınlarda katılarak meslek öğreniyor.


Dulkadiroğlu'nun geleneksel motiflerinin yanı sıra özgün motiflerin de işlendiği halılar sayesinde kadınlar ev ekonomilerine katkıda sağlıyor.


Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen halı dokuma eğitimlerinin yoğun şekilde devam ettiği bildirildi. Halı dokuma kursuna katılan Ayşe Yılmaz, “Daha önce halı dokuma alanında uzman değildim ancak el emeği ürünler yapıyordum. Dulkadiroğlu Belediyesi'ne teşekkür ederim bu mesleği öğrendim şimdi verilen siparişleri hazırlamaya çalışıyorum” dedi.

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