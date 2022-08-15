Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu

Kahramanmaraş'ta da vatandaşlar indirimli ürünlerden almak için yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı indirim çerçevesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği bugün marketlerinde indirim yaptı. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde bugün itibarıyla indirimli fiyat uygulaması başladı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Tarım Kredi Kooperatif marketinde ise indirimden faydalanmak isteyen vatandaşların akınına uğradı. Vatandaşlar indirimli ürünleri alarak marketten ayrıldı.

İndirimden memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, “Çok güzel indirimler var bu indirimlerin tüm marketlerde ara sıra olması güzel olur” dedi.

Bir başka vatandaş ise “Her şey yolunda indirimi Cumhurbaşkanımız açıklamıştı zaten” dedi.