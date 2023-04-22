Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, vatandaşlarla beraber Togg ile tur attı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla beraber Togg ile tur attı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla beraber Togg ile tur attı. Gençlere aracı tanıtan Bakan Kirişci, daha sonra Demokrasi İrade Meydanına geldi. Kirişci, Kahramanmaraşlı vatandaşlarla bir araya gelerek Togg'u tanıttı. Bakan Kirişci, vatandaşlara aracı tanıtarak kaliteli ve donanımlı bir araç üretildiğini belirtti. Vatandaşlar, Togg'a büyük ilgi gösterirken fotoğraf çektirmek için yarıştı. Gençler aracın çok iyi olduğunu belirterek, “Araç çok iyi. Kılıçdaroğlu yapamazsın dedi ama yaptı helal olsun. Reis'in arkasındayız. 14 Mayıs'ta oyumuz Cumhurbaşkanımıza inşallah" dedi.

Vatandaşlar Togg'un Türk milletinin gururu olduğunu belirterek, “Allah'ım hayırlı ve mübarek eylesin. Bu Türk milletinin gururu. Allah'ım devletimizden milletimizden razı olsun, reisimizi de başımızdan eksik etmesin. Bunun gibi daha nicelerini yapacak. Ben buna inanıyorum. Yeter ki Türk milleti reise sahip çıksın” dedi.