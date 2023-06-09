Tarımsal ilaçlamada traktörün yerini ZİHA'lar alıyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bazı çiftçiler, zamandan tasarruf sağlayıp ürün zararının da önüne geçmek için arazilerini traktörle değil zirai insansız hava aracı (ZİHA) ile ilaçlamayı tercih ediyor.

Tarımsal ilaçlamada üreticilerin yükünü hafifletmeye aday olan zirai insansız hava araçlarının (ZİHA) Elbistan'daki kullanımı artıyor. Bazı çiftçiler, ürüne zarar vermeyi de göz önüne alarak traktörle yaptıkları ilaçlamayı artık ZİHA'lara bırakıyor. ZİHA ile ilaçlamada en çok tercih edilen ürünler; buğday, arpa ve mısır oluyor. ZİHA'lar, otonom olarak uydu verilerini de kullanarak tarlayı pilot yönlendirmesi olmadan ilaçlayabiliyor.

Traktörün yerini almaya aday olan zirai dronla ilaçlama yöntemi ilçeye bağlı Ağlıca Mahallesi'ndeki buğday tarlasında kullanan Yasin Kara, ZİHA'ların birçok yönden avantaj sağladığını söyledi.

Traktörle ilaçlamanın büyük zahmet gerektirdiğini anlatan çiftçi Kara, "15 dakikada tertemiz iş yaptık" diyerek ZİHA'nın avantajını özetledi.

28 dönüm araziyi ürüne herhangi bir zarar vermeden ilaçladıklarını belirten Kara, "15 dakika sürdü. Traktörle de yarım saat ile bir saat arası sürerdi ama onun da zahmeti çok. Traktörle ilaçlama makinesini doldur, tarlaya götür ilaçlama yap. Çok zahmetli. Bir sürü sıkıntı. Tertemiz iş bu. 15 dakikada bitti. Tarlaya herhangi bir zararı yok. Ekine zararı yok. Ürünlerimiz ezilmedi, kırılmadı. Havadan ilaçladı gitti" şeklinde konuştu.

Zirai dron pilotu Halit Öztaş ise, ZİHA'ların büyük avantaj sunduğunu dile getirdi.

İnsansız hava araçlarının ilaçlamada kullanımıyla iş gücünde ve enerjide tasarruf sağlandığını ifade eden Öztaş, "Geleneksel yöntemlere göre 40 kat daha fazla su tasarrufu sağlıyor. Normalde 600 litre için 30 litre ile ilaçlama yapıyoruz. Yine geleneksel yöntemlere göre 4 kat daha zamandan tasarruf yapıyoruz. İlaçta da tasarruf yapıyoruz. Toprağa, yeraltı suları ve hayvanlara kadar zararları da minimum oranda tutuyoruz. Traktörle, yakıt, zaman ve su maliyeti daha fazla iken dronla bunlar kat kat daha verimli oluyor" ifadelerini kullandı.