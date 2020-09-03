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Tarla sürerken yanan traktör kullanılamaz hale geldi

Kahramanmaraş’ta aşırı sıcaklardan hararet yapan traktör, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ta aşırı sıcaklardan hararet yapan traktör, yanarak kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, olay, Dulkadiroğlu ilçesi Osmanbey kırsalında meydana geldi. Çiftçilik yapan Ahmet S. kendisine ait tarlayı sürdüğü sırada traktöründen çıkan dumanları fark etti. Traktörden inen sürücü, alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan traktörü söndürdü. Traktör kullanılamaz hale geldi. Yangının, aşırı sıcaklardan dolayı traktörün hararet yapmasından kaynaklandığı belirtildi.

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