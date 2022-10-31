Tarlaları karış karış dolaşıp kısmetlerini arıyorlar

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hasat sırasında yere dökülen veya tarlada kalan mısırlar, vatandaşların ek gelir kaynağı oldu.

Cin mısırı üretiminde önemli bir paya sahip olan Elbistan'da hasat sürüyor. Hasat olgunluğuna gelen mısırlar, biçerdöverler tarafından biçildikten sonra traktör ya da kamyonlarla firmalara ve işletmelere satılıyor. Ovadaki binlerce insanın en büyük geçim kaynağından biri haline gelirken hasat esnasında tarlada kalan ya da yere dökülen mısır koçanları da vatandaşlar için ek gelir umuduna dönüştü.

Mısır toplayıcılarının mesaisi, sabah erken saatlerde başlıyor. Motosiklet, bisiklet ya da otomobille tarlalara giden vatandaşlar, hasat yapılan araziyi bulduktan sonra işe koyuluyor. Çubuk yardımıyla tarladaki mısır saplarını karıştıran vatandaşlar, buldukları koçanları da bellerine bağladıkları çuvallara dolduruyor. Vatandaşların bazısı birkaç gün önce hasat edilen tarlaları karış karış gezerken kimisi de biçerdöverleri takip ediyor. Harcadıkları emeğin karşılığını alma umuduyla tarlalarda ayak basmadık yer bırakmayan vatandaşlar, şansları yaver giderse gün sonunda 15-20 kilogram mısır koçanı topluyor. Vatandaşların mesaisi toplamakla bitmiyor. Koçanları tek tek temizleyen vatandaşlar, daha sonra mısırları satarak bütçelerine katkı sağlıyor.

İlçeye bağlı Akören Mahallesi'ndeki tarlalarda mısır koçanı toplayan vatandaşlar, bu sayede ek gelir elde ettiklerini söylediler.

Mısır toplamanın zahmetli olduğu kadar da yorucu olduğunu dile getiren vatandaşlar, “Hasattan sonra tarlaları adım adım dolanıyoruz. Büyük küçük demeden her koçanı alıp çuvala atıyoruz. Rızkımızı ve kısmetimizi arıyoruz. Kimse kimsenin kısmetini yiyemez. Bizim de kısmetimizde varsa değneğimizin ucuna takılıyor. Genelde hasattan bir iki gün sonra dolaşıyoruz tarlalarda. Kimisi de biçerdöverin arkasında geziyor. Bu tehlikeli olduğu için biz yapmıyoruz. Akşama kadar ne toplarsak işte. Tek başına olursan 20 kiloyu geçmiyor. Kilosunu 11-12 liradan satıyoruz” diye konuştular.

Kendilerine gelir sağlamanın yanında mısırın tarlada çürüyüp gitmesine engel olduklarını vurgulayan vatandaşlar, “Sonuçta bu da bir milli servet. Tarlada kalacağına insanlar için hem meşgale oluyor hem de mutfak masrafımızı çıkarıyoruz. Az ya da çok. Artık denk geldiği kadar. Bazen yakılmış tarlalarda da arıyoruz. Onları da tavuklar için yem yapıyoruz. Hasat bitene kadar da böyle tarla tarla dolaşacağız” ifadelerini kullandılar.