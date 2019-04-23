Taşın altına sakladıkları uyuşturucuyu çıkarırken yakalandılar

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından takip edilen 3 kişi, sakladıkları uyuşturucuyu maddesini taşın altından çıkarırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Türkoğlu ilçesinde cezaevine ziyarete gelen 2'si erkek 1'i kadın ziyaretçi otoparkında taşın altına bir şeyler saklayıp içeri girdiler. Durumu fark eden jandarma ekipleri şahısları takibe aldı. Ekipler, ziyaret çıkışı sakladıkları uyuşturucu maddeleri alan S.V.K. (23), A.O. (25) ile E.G. (36) isimli şahısları suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alındı.