Taşköprü Kanyon Vadisi keşfedilmeyi bekliyor

Kahramanmaraş'ta bulunan Taşköprü Kanyon Vadisi, derin çukurları, sarp kayaları ve muhteşem manzarasıyla doğa turizminin yeni rotası olmayı bekliyor.

Onikişubat ilçesi Avcılar Mahallesi'nin kuzeydoğusunda yer alan bölge dik yamaçları ve temiz havası ile dikkat çekiyor. Özellikle dağ tırmanışı sporu ve fotoğrafçıların ilgisini çekecek bölge, kanyon vadisi arasında iki büyük kayanın yuvarlanıp köprü şeklini alması nedeniyle Taşköprü Kanyon Vadisi ismini aldı.

Bölgenin doğa turizmine kazandırılması gerektiğini belirten Avcılar Mahalle Muhtarı Abdurrahman Kayaalp, “Taşköprü iki taşın yuvarlanıp birbirine temas etmesiyle akarsudan yayaların geçişini sağlıyor. Yaklaşık 500-600 metre derinliğinin olduğunu tahmin ediyoruz ama ölçülmedi. Aşağılarda daha önce su akıntısı vardı ve güzel sarı balık vardı. Şu anda Hidro Elektrik Santrali (HES) yapıldı ve az da olsa su akıyor. Buranın turizme kazandırılması lazım ve doğa harikası bir yer. Doğa turizminde de yeni bir rota olarak görülebilir çünkü keşfedilmemiş bir bölge” dedi.