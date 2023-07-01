Tatil için Türkiye'ye gelen Suriyeli genç gölette boğuldu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde akrabalarını görmek için Suriye'den gelen 18 yaşındaki genç girdiği gölette boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin İdlip şehrinde yaşayan 18 yaşındaki Amir Bermede ve ailesi, akrabalarını görmek ve bayramlaşmak için Afşin'e geldi. Amir Bermede, akrabalarıyla birlikte piknik yapmak için gittikleri Aldaş Mahallesi'nde girdiği su birikintisinde boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan İtfaiye ve jandarma ekiplerinin yoğun çabaları neticesinde bataklık bölgede cesedi bulunan Bermede Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.